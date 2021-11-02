İzmir'de görme engelliler için toplu ulaşımda yeni uygulama
İzmir Büyükşehir Belediyesi görme engelliler için “Duraktayım” uygulamasını geliştirdi. ESHOT Mobil üzerinden hizmet verecek uygulama ile Engelli İzmirim Kart sahibi görme engelli yolcular, binmek istedikleri otobüse bildirim gönderecek, otobüs şoförü engelli yolcunun hangi durakta beklediğini bilecek. Yapılacak sesli uyarı sayesinde görme engelliler otobüslerinin durağa geldiğini yardıma ihtiyaç duymadan öğrenecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, görme engellilere, ulaşımda kolaylık sağlayacak yazılım geliştirdi. Engelli İzmirim Kart sahibi görme engelli yolcuların, kimseden yardım almadan otobüslere biniş yapabilmesini sağlayacak “Duraktayım” uygulaması, ESHOT Mobil üzerinden hizmete girdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin tüm birimlerinin, toplumun her kesimi için yüzde 100 erişilebilir kent hedefi doğrultusunda çok önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Bunun bir göstergesi olarak Türkiye 2020 Erişilebilirlik Ödülleri organizasyonunda, Kamu Kurum ve Kuruluşları Kategorisi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ikincilik ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan Başkan Soyer, “Engelli Dostu Belediye unvanımızın gereği olarak toplu ulaşımda da engelleri birer birer aşıyoruz. Görme engelli hemşehrilerimiz için hazırlanan bu yazılım, teknolojik altyapısı ve kapasitesi itibariyle Türkiye’de bir ilk. Onların kimseden yardım almadan, özgürce seyahat edebilmesini çok önemsiyorum. Memmuniyetleri mutluluğumuz olacak” dedi.
UYGULAMA NASIL ÇALIŞACAK?
Yaklaşık altı aydır, belirlenen pilot grup tarafından kullanılan ve geliştirmeleri yapılan Duraktayım hizmeti şöyle çalışacak:
Engelli İzmirim Kart sahibi görme engelli yolcular, akıllı telefonlarına yüklü olan ESHOT Mobil uygulamasındaki ‘Duraktayım’ sekmesini kullanacak. Biniş yapmak istediği otobüsün hat numarasını ve biniş yapacağı durağı bildirecek. Bildirim, durağa yaklaşan ilk otobüsün bilgi ekranında anında görünecek. Böylece ESHOT şoförleri, görme engelli yolcuların hangi durakta beklediğini bilecek. Sistem, hem şoföre hem de bekleyen görme engelli yolcuya, aracın durağa yaklaştığı bilgisini sürekli verecek. Otobüs durağa girdiğinde, hem sistemden hem de araçların dışına monte edilen hoparlörden sesli uyarı yapılacak. Sistem, görme engelli yolcuya, inmek istediği durağı da bildirecek.
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