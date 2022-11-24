İzmir’de hasta yakını sağlık çalışanını ısırdı
İzmir Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir hasta yakını, tartıştığı sağlık çalışanına saldırdı. Hasta yakınının sağlık çalışanına yumruk attığı ve ısırdığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hasta yakının sağlık çalışanına saldırdığı anlar kameralara yansıdı.
İddiaya göre; operasyona alınan bir hastanın yakını ile danışmada çalışan personel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını olduğu öğrenilen kişi, personelin üzerine yürüdü. Hızını alamayan kadın, daha sonra sağlık çalışanına hakaretler savurarak kolunu ısırdı ve yumruklar salladı. Daha sonra kavga, vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.
Hasta yakının personele saldırdığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, adının Ece olduğu öğrenilen kişinin personele saldırdığı, hakaret ettiği ve kolunu ısırdığı anlar yer aldı.
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