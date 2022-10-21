İzmir'de 'hurdacı' dehşeti: 3 çocuğu darbetti!
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 3 çocuğa saldırıp, darbettiği anlar çevredekiler tarafından görüntülenip, sosyal medyada yayınlanan Murat E. (52) polis tarafından gözaltına alındı. Sokaklardan kağıt toplayarak geçimini sağlayan ve ifadesinde çocukları içtiği biranın şişesini aldığı için darbettiğini söyleyen Murat E., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Sokakta yaşadığı ve hurda kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenilen Murat E., 16 Ekim'de, Turabiye Mahallesi'ndeki otoparkta 1'i ilkokul, diğer 2'si ise ortaokul öğrencisi olan 3 çocuğa, saldırıp, darbetti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.
ŞİŞEYİ KIRDIKLARI İÇİN SİNİRLENMİŞ
Görüntülerde çocukların korkup, ağladıkları ve bu sırada gelen bir kadının "Dur, vurma" diyerek Murat E.'ye engel olmaya çalıştığı görüldü. Çocukların aileleri, Murat E.'den şikayetçi oldu. Polis, şikayet üzerine Murat E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.
Murat E., polisteki ifadesinde, olay günü çocukların içtiği biranın şişesini aldıklarını, buna sinirlenip, darbettiğini söyledi. Murat E., polisteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla ertesi gün serbest bırakıldı.
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