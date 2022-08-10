İzmir’de ‘İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ için ilk adım atıldı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:02

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için düzenlenen paydaş buluşmaları kapsamında kentteki çiftçiler, üretici kooperatiflerinin temsilcileri, oda ve kurum başkanlarıyla bir araya geldi.

Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’ndeki toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, daire başkanları, bürokratlar, tarımsal alanda faaliyet gösteren birlik ve kooperatiflerin temsilcileri, oda ve kurum başkanları, veterinerler, ziraat mühendisleri, akademisyenler katıldı. Bazı konuşmacılar ise çevrim içi olarak toplantıya bağlandı.

TARİHİ KONGRE VURGUSU

İlki 100 yıl önce İzmir’de yapılan ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik temellerinin atıldığı İktisat Kongresi’nin ikincisine yine İzmir’in ev sahipliği yapacağını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz anlayışıyla yola çıkılan İktisat Kongresi’ni 2023 yılının Şubat ayında düzenlemeyi planlıyoruz. Tarihi kongreyle ekonomik kriz, devalüasyon ve yoksulluk gibi temel ekonomik sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

“İKİNCİ YÜZYIL BAŞLARKEN EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR OLMAK BÜYÜK BİR ONUR”

Tarihi organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı heyecanlı ve gururlu olduklarını söyleyen Başkan Soyer, “9 Eylül 1922 ile 29 Ekim 1923 tarihleri arasındaki 13 ay 20 gün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı, belki de ülke tarihindeki en kritik 13 ay 20 gündür. Bu süreç 9 Eylül 1922 İzmir’in kurtuluşuyla başlıyor. Aslında bu sadece İzmir’in kurtuluşundan ibaret değil, Türkiye’nin kurtuluşunun simgesi haline gelmiş bir tarih. Ve ondan sonra 29 Ekim 1923’e gidene kadar çok kritik bir dönemeç daha var. O da; 17 Şubat 1923 ve 4 Mart 1923 tarihleri arasındaki İzmir İktisat Kongresi. İktisat Kongresi niye önemli? İktisat Kongresi Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha kurulmadan önce, daha Lozan müzakereleri devam ederken yeni kurulacak devletin iktisadi politikalarının oluşturulması için düzenlenmiş bir kongre. Dol ayısıyla tarihsel önemi var. 100 yıl insanlık tarihinde de, insanın kendi yaşamında da uzun bir süre. İkinci yüzyıl başlarken İktisat Kongresi’ne ev sahipliği yaparak gelecek yüzyıla dair politikaları oluşturmak için bir araya gelecek olmaktan büyük bir onur duyuyoruz” diye konuştu.

“BU TOPLANTININ TARİHSEL SORUMLULUĞU BÜYÜKTÜR, KIYMETLİDİR”

İzmir’de 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve bin 135 delegenin katılımıyla yapılan İzmir İktisat Kongresi’nden örnekler sunan Başkan Soyer, “Bu masada önümüzdeki yüzyıla dair, cumhuriyetin ikinci yüzyılına dair çiftçileri, üreticileri ilgilendiren sorunlar nelerdir, çözüm önerileri nelerdir, bütün bunların müzakere edilmesini arzu ediyoruz. Bir referans olabilmesi açısından belki de ilham vermesini sağlayabilmek için size o günkü, 17 Şubat’taki kongreyle ilgili bazı notları aktarmak istiyorum” dedi.

Başkan Soyer, alınan kararlardan ve o günkü bakış açısından bahsettikten sonra sözlerine şöyle devam etti: “100 yıl önce atalarımız son derece bilimsel, yurtsever, akılcı bir yol haritası tarif etmişler. Bugün bize düşen, içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında bizden sonraki nesillere bugünün Türkiyesi’nden pozitif, onları aydınlatacak, onlara ilham verecek ve onlara yol gösterecek mesajlar vermek ve kararlar almaktır. Bu toplantının tarihsel sorumluluğu büyüktür, kıymetlidir.”

“AÇIKLAMALAR VE KONUŞMALAR TARİHE KALACAK”

Başkan Soyer, konuşmasının ardından sözü çiftçiler ile üreticilere bırakarak öneri ve talepleri dinledi. Çiftçilere 9 soru iletildiğini aktaran Soyer, “Biz sadece sizin düşünüp çare üretmek isteyebileceğiniz konu başlıklarını öğrenmek istedik. Ama sizler bu soruların dışında da başka soruların ve cevapların olması gerektiğini düşünebilirsiniz. Sınırlama yok. Bu toplantıda yapılan açıklama ve konuşmalar tarihe kalacak. Ve tüm bunlar bir kitaba dönüştürülecek” ifadelerini kullanıldı.

“2023’TEN 2123’E GİDECEK YOLDA İLK ADIMI BUGÜN ÇİFTÇİ KARDEŞLERİMİZLE ATTIK”

Başkan Soyer, toplantı sonunda yaptığı konuşmada ise İzmir’in geleceğin Türkiyesi’ndeki tarihsel sorumluluğuna vurgu yaptı. Soyer, “İzmir, Türkiye’nin kurtuluşu demek olan 9 Eylül 1922’nin, daha Cumhuriyet kurulmadan önce iktisat politikalarının oluştuğu İzmir İktisat Kongresi’nin de ev sahibidir. Çünkü 9 Eylül aynı zamanda Türkiye’nin kurtuluşudur. 17 Şubat- 4 Mart tarihleri arasında yapılan İzmir İktisat Kongresi aynı zamanda Türkiye İktisat Kongresi’dir. İzmir iki büyük tarihsel olaya ev sahipliği yapmanın gururuyla, aynı zamanda tarihsel bir misyonla sorumluluğu üstlenmiştir” diye konuştu.

Bu tarihsel sorumluluğun bilinciyle uzun bir süredir İktisat Kongresi’nin hazırlıklarını yaptıklarını belirten Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün kongrenin 8 aylık zaman dilimine yayılan kurgusunun ilk adımını çiftçilerle, çiftçi temsilcileriyle, kooperatiflerle, meslek odalarımızla, derneklerimizle beraber atmış olduk. Çok heyecanlıyız. Burada bulunan herkes çok büyük bir tarihsel sorumluluk bilinciyle gayret gösterdiğini ifade etti. Bundan çok mutluyuz. İzmir, Türkiye için bu tarihsel sorumluluğu yerine getirecek. Bunu hep beraber başaracağız. Geleceğe ışık tutacak iktisat politikalarının şekillendirilmesinde sizlerin payı çok büyük olacak. İkinci yüzyılın iktisat kongresine, 1923’ten 2023’e, 2023’ten 2123’e gidecek yolda ilk adımı bugün çiftçi kardeşlerimizle ve onların temsilcileriyle atmış olduk.”

Toplantıda söz alan İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Güven Eken, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hazırlık süreciyle ilgili teknik bir bilgilendirme konuşması yaptı. Sonrasında çiftçi ve üreticilerin kongre hakkındaki görüşleri dinlendi ve önümüzdeki dönemin çalışma yöntem ve takvimi belirlendi. İzmir İktisat Kongresi kapsamındaki İşçi Buluşması ise Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde devam edecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İzmir İktisat Kongresi'ni ve ön buluşmaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve belediye tarafından kurulan İzmir Planlama Ajansı (İZPA) düzenleyecek. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, ortak aklın önemini vurgulayarak yola çıkıyor. Kongre, üç farklı aşamadan oluşuyor. İlk iki aşama olan paydaşlarla buluşma bugün başladı.

Paydaş buluşmaları tüccar ve sanayici temsilcileriyle devam edecek. Kasım 2022 ve Ocak 2023 tarihleri arasında ise Uzman Buluşmaları düzenlenecek. Bu ikinci safhada her bir başlığın dünyaca bilinen uzmanları, ilk aşamada ortaya çıkan paydaş görüşlerini değerlendirecek.



