İzmir'de inşaatta düşen işçi kaldırıldığı hastanede öldü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 15:02
İzmir'de inşaatta düşen işçi kaldırıldığı hastanede öldü
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Beyazevler Mahallesi'ndeki apartman inşaatında kurulan iskelede çalışan İsmet T. (54) dengesini kaybederek düştü.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İzmir Gaziemir Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan İsmet T, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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