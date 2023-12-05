İzmir'de 'insan' vahşeti: Kediye durduk yere keserle saldırdı!
İzmir’in Bornova ilçesinde kaldırımda oturan bir kişi, yolun karşısındaki kediye durduk yere elindeki keserle saldırdı. Yaşanan o anlar sokaktaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Osmangazi Mahallesi’nde kaldırımda oturan yaşlı bir erkek, yolun karşı tarafındaki kediyi görünce bir anda elindeki keserle kediye saldırdı ve vurdu. Neye uğradığını şaşıran hayvan acı içerisinde kaçtı.
Yaşanan o anlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, erkeğin bir anda kediye doğru yürümesi, elindeki keserle vurması ve acı içerisinde kaçan kedinin peşinden gittiği anlar yer aldı.
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