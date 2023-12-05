İzmir'de 'insan' vahşeti: Kediye durduk yere keserle saldırdı!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 16:20

Güncelleme: 05.12.2023 - 16:21

Osmangazi Mahallesi’nde kaldırımda oturan yaşlı bir erkek, yolun karşı tarafındaki kediyi görünce bir anda elindeki keserle kediye saldırdı ve vurdu. Neye uğradığını şaşıran hayvan acı içerisinde kaçtı.

Yaşanan o anlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, erkeğin bir anda kediye doğru yürümesi, elindeki keserle vurması ve acı içerisinde kaçan kedinin peşinden gittiği anlar yer aldı.