İzmir’de iş dünyası seçime gidiyor

07 Ekim 2022 Cuma, 06:12

İzmir’de dört ayrı meslek odasında seçim maratonu başlıyor. İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) 8 Ekim tarihinde, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (DTO) 10 Ekim’de, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) üyeleri ise 19 Ekim tarihinde yeni yönetim kurulu ve oda başkanlarını belirlemek üzere sandık başına gidecek.

TEKRAR ADAYLAR

Öncelikle meslek komitelerini ve meclis üyelerini seçecek olan İzmir’deki dört odada mevcut başkanlar yeniden başkanlık için adaylığını açıkladı. İzmir Ticaret Odası’nda 2018’de başkan seçilen Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası’nda mevcut başkan Işınsu Kestelli, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk tek aday olarak seçime girecek. EBSO’da ise başkanlık görevini sürdüren Ender Yorgancılar, meclis üyesi Mustafa Karabağlı ile yarışacak.