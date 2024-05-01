İzmir'de kaçak yapıya izin yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı etkin mücadele veriyor. Çeşme'nin Çiftlik Mahallesi Altınkum Pırlanta Sitesi yanında bir arazide Tiny House olarak adlandırılan ruhsatsız evlerin kaldırılmasını sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, alandaki imara aykırı yapıları da yıktı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 01.05.2024 - 09:43
İzmir'de kaçak yapıya izin yok
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Yurttaşların şikayeti üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir kişinin kendi arazisi üzerinde kurduğu ve Çeşme Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce ruhsatsız olduğu tespit edilerek mühürlenen Tiny House'ların kaldırılması için sahiplerine tebligat yaparak süre verdi.

Ayrıca bazı Tiny House'lar arasında betonarme bir yapı oluşturulduğu ve bu yapı üzerine su deposu ile çanak anten konulduğu belirlendi.  İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce verilen sürenin sonunda Çiftlik Mahallesi'ndeki arazide yer alan Tiny House'lar sahiplerince kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Çeşme Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile yıkım kararı alınan yapıların yanı sıra ahşap teras, müştemilat, sundurma ve betonarme su deposunu yıktı. Alandaki molozlar da ekipler tarafından temizlendi. Bölgede kaçak yapılaşmanın tekrarlanmaması için de ilçe belediyesinin gerekli kontrolleri yapması istendi.


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