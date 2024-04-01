İzmir'de kadın belediye başkanları dönemi
İzmir’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Hak Partisi’nden aday gösterilen 9 kadın belediye başkan adayından 8'i seçimi kazandı. Lâl Denizli, Çeşme ilçesinde başkan seçilerek Çeşme'nin ilk kadın başkanı olarak da tarihe geçti.
31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında CHP İzmir'de aday gösterdiği 9 kadın ilçe belediye başkanının 8’i zaferle ayrıldı.
Çeşme'de Lal Denizli, Foça'da Saniye Bora Fıçı, Karaburun'da İlkay Girgin Erdoğan, Karşıyaka'da Yıldız Uysal İşçimenler, Kınık'ta Sema Bodur, Selçuk'ta Filiz Ceritoğlu Sengel, Konak'ta Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Karabağlar'da Emine Helil İnay Kınay ipi göğüslerken, CHP Menemen Belediye Başkan Adayı Deniz Karakurt, AKP’li rakibi Aydın Pehlivan'ın gerisinde kaldı.
LÂL DENİZLİ TARİH YAZDI
Öte yandan Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, İzmir'in Çeşme ilçesinde CHP’den belediye başkanı seçildi. Denizli, Çeşme'nin ilk kadın başkanı olarak da tarihe geçti.
Lal Denizli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşme halkının teveccühü ile önümüzdeki 5 yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 7'den 70'e tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Açıklama geldi!
- 'Umduğumuz sonucu alamadık'
- İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları…
- YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama!
- Özgür Özel'den Hatay açıklaması
- Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
- Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması!
- Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler!
- CHP, İstanbul'da hangi belediyeleri kazandı?
- Özgür Özel gözleri dolarak konuştu