İzmir'de kadın cinayeti! Eşini, sokak kedilerine baktığı için katledip fotoğraflarını çekmiş

Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:27

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:28

Karabağlar ilçesinde Ahmet Fırat adındaki saldırgan ile eşi Nuran Fırat arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ahmet Fırat, eşini bıçaklayarak katletti.

Ahmet Fırat, olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp, otomobiliyle kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nuran Fırat'ın hayatını kaybettiği belirledi. Biri 5, diğeri 12 yaşında 2 çocukları olan çiftin büyük çocuklarının olay sırasında okulda olduğu öğrenildi. Urla'da yakalanan Ahmet Fırat tutuklandı.

Ahmet Fırat hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ahmet Fırat ilk duruşmada, eşinin ev işleriyle ilgilenmediğini, görevlerini yerine getirmediğini, sokak kedilerine baktığını, bu yüzden çıkan tartışma sonrasında öldürdüğünü söyledi. Şubat ayında görülen davada mahkeme heyeti, sanık Ahmet Fırat'ı 'Eşi kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

VİDEO VE FOTOĞRAF ÇEKMİŞ

Ahmet Fırat'a verilen kararın gerekçesi açıklandı.

Kararda; sanık Fırat'ın telefonunda yapılan incelemede; fotoğraf kayıtlarının içerisinde Nuran Fırat'ı öldürdükten sonra farklı açılardan yerde boğazı kesilmiş, üzeri kanlı ve hareketsiz yatar şekildeki 3 fotoğrafını çektiği tespitlerinin yapıldığı belirtildi. Fırat'ın kolluk kuvvetlerine verdiği ifadelerinde; ilk olarak kendisine Nuran'ın bıçakla saldırdığı, kendi gözlerinin bu süre zarfında hep kapalı olduğunu, açtığında eşinin boğazından kan geldiğini gördüğünü, kendi telefonuyla eşi yerde hareketsiz yatarken video ve fotoğraf çektiğini, bıçağı da mutfak masanın üzerinde bıraktığını söylediğine dikkat çekildi. Ancak sanık Fırat'ın yargılama aşamasında bu husus kendisine sorulduğunda hatırlamadığını söylediği belirtildi.

"BABAM ANNEMİ BIÇAKLIYOR"

Ahmet Fırat'ın, Nuran'ı öldürdükten sonra 3 farklı noktadan fotoğrafını çektiği, olaydan sonra küçük kızlarını komşuya bıraktığı, küçük kızın da komşulara 'Babam annemi bıçaklıyor' dediğine dikkat çekilerek, sanığa haksız tahrik uygulanmadığı kararda yer aldı.

Heyet, sanık Fırat ile öldürdüğü eşi arasında iyi gitmeyen bir evliliğin bulunduğunu, cinayetin de karşılıklı diyaloglar neticesinde aniden geliştiğine kanaat getirerek, sanık hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' eyleminin oluşmadığına dikkat çekti. Nuran'ı 4'ü tek başına öldürücü nitelikte olmak üzere toplam 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği kararda yer aldı.