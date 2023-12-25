İzmir’de kadın cinayeti: Polis kan izlerini takip edip katili yakaladı
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, kocası tarafından çok sayıda bıçak darbesiyle bıçaklanarak sokağa atılan kadın hayatını kaybetti. Bir vatandaşın ağır yaralıyken sokakta görüp kadına yardım ettiği öğrenilirken, polis katil erkeği kan izlerini takip ederek buldu.
Editör notu: Cinayet faili erkeğin ismi ve fotoğrafı, haberi servis eden İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından gizlenmiştir.
Karabağlar ilçesi Faruk Akar Karasu Caddesi üzerinde, sabah saat 05.00 sıralarında Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçakla yaralama ihbarı üzerine bölgeye gittiğinde, bir kadını kanlar içerisinde yerde buldu.
KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Zehra Barbak (35) olarak kimliği belirlenen kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yaşamını yitiren kadının, A.B.U. adlı bir vatandaş tarafından yardım amaçlı taşındığı ortaya çıktı. Vatandaşla yapılan görüşmede, kadını Vatan Mahallesi 9059 sokak üzerinde yerde yatarken kanlar içerisinde gördüğünü, kendisine evli olduğu erkek tarafından bıçaklandığını söylediğini aktardı.
Bu ifade üzerine harekete geçen polis, yoldaki kan izlerini takip ederek sokak üzerindeki bir eve giren kadının evli olduğu K.B.’yi (37) yakaladı.
'NAMUS MESELESİ' BAHANESİ
Cinayet şüphelisi K.B., polis ekipleri tarafından adreste suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, cinayeti itiraf ettiği ve namus meselesi nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından yakalanan katil erkek, daha sonra cinayet büro ekiplerine teslim edilerek Emniyet'e götürüldü.
Hayatını kaybeden Zehra Barbak’ın cenazesi ise savcı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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