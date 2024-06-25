İzmir'de kadın cinayetleri protesto edildi

Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:23

Güncelleme: 25.06.2024 - 16:23

İzmir'de Konak Belediyesi tarafından kadın cinayetlerine karşı Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması düzenlendi. Kadın cinayetlerini protesto edildiği basın açıklamasına Konak Belediye Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile STK temsilcileri ve kadınlar katıldı.

"ERKEKLERDEN KATİL YARATAN KARANLIK BÜTÜN ÜLKEYİ SARDI"

Son bir haftada İzmir'in Konak ilçesinde üç kadın cinayetinin yaşandığını kaydeden Konak Belediye Nilüfer Çınarlı Mutlu, burada yaptığı konuşmada "Biz artık sokaktayız. Özellikle kadın belediye başkanları olarak, kadın cinayetlerine, erkek şiddetine 'hayır' demek için 'dur' demek için sokağa çıktık. Kadınların eşit, özgür, erkeklerle yan yana eşit birey olarak yaşadığı bir İzmir, bir Türkiye hayaliyle çıktığımız yolda sadece son bir haftada Konak'ta üç kadın cinayeti yaşandı. Üç erkek şiddeti yaşandı. Bu kabul edilemez. 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' dediğimizde bir gece de İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçtiklerinde ‘Bunu yapmayın. Bu kadınları öldürebilirsiniz’. Ne kadar haklı olduğunuzu maalesef bir kere daha üç canımızı kaybederek gördük. Hace Çağla 15 yaşındaydı ama onu öldüren de 15 yaşındaydı. 'Bir çocuktan katil yaratan karanlık' demiştik buna. Erkeklerden katil yaratan karanlık bütün ülkeyi sardı. İzmir'i, Konak'ı sardı. Biz buna bugün burada susmuyoruz, itaat etmiyoruz. Hep birlikte bugünden itibaren sokaklardayız, alanlardayız. Erkek şiddetine hayır, kadın cinayetlerine hayır" ifadelerini kullandı.

"BU SES TÜM TÜRKİYE'YE YAYILMAK ZORUNDA"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise "Yıllardır bu acılar, bu acıları yaşayanların mücadelesi devam ederken biz bundan sonra sadece konuşmayacağız. Şimdi ayağa kalkmak, mücadele etmek ve bu karanlık, yobaz zihniyete karşı sesimizi duyurmak zorundayız. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın mücadelesi sadece kadınların mücadelesi değildir. Eşitlik, hak, emek, özgürlük mücadelesidir. Çağla 15 yaşında çocuktu. Onu öldüren 15 yaşında bir çocuk. Vazgeçmeyeceğiz. Herkesin ayağa kalkıp hayatımıza, geleceğimize, özgürlüğümüze başka canlar yanmasın, kimse eksilmesin diye kadınıyla erkeğiyle yaşama ve adalete sahip çıkması gerekiyor. Hepimiz buradayız. Susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, korkmayacağız. Hiç kimse yalnız değil. Bu ses dalga dalga büyüyerek tüm Türkiye'ye yayılmak zorunda" diye konuştu.

"BENİM KIZIM YAŞAMAYI SEVİYORDU"

Eski sevgilisi tarafından öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in annesi Kadriye Kaya da basın açıklamasına katılarak "Benim kızım yaşamayı seviyordu. Benim kızım daha çocuktu. Yapan da çocuk. Lütfen erkek çocuklarımızı kadınların üzerinde bir hak sahibi gibi büyütmeyelim" dedi.