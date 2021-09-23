İzmir’de kamu kurumları öğrencilerin konaklaması için açılacak

23 Eylül 2021 Perşembe, 09:57

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, öğrencilerin barınma sorununa ilişkin açıklama yaptı. Köşger, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılama amacıyla kamu kurum ve kuruluşların misafirhaneleri, Milli Eğitim bünyesindeki uygulama otelleri, öğretmenevleri, polis moral eğitim merkezleri gibi alanları ücretsiz olarak bir ay öğrencilere tahsis edeceklerini açıkladı.

Köşger, ihtiyaç sahibi kız öğrenciler öncelikli olmak üzere, İzmir Valiliği hesaplarından paylaşılacak telefon numarası ve İzmir Valiliği bünyesinde kurulacak masa üzerinden müracaatların yapılacağını söyeledi.

“BU DÖNEM SIKINTI OLMAKSIZIN TEDBİRLERİ ALIYORUZ”

Vali Köşger, “Ülkemizde ve tüm dünyada devam eden pandemi sürecinin arkasından önce orta öğretimde yüz yüze eğitime başlanmıştı. Şimdi de yaklaşan eğitim-öğretim yılı dolayısıyla peyderpey üniversitelerimiz yüz yüze eğitime başlamak üzere çalışmalarına devam ediyor. Geçen yıl da pandemi sebebiyle bütün şehirlerde benzer bir durum yaşanmıştı. Örgün öğretime geçilmediği için yurt ihtiyacı ve buna benzer konaklama ihtiyacı geçen yıl da çözülmemişti. Dolayısıyla birikimli bir şekilde bu seneye aktarılmış oldu. Bu sene kazanan öğrencilerimizle birlikte tüm şehirlerde benzer bir sıkıntı hali olduğu anlaşılıyor. İzmir'de buna yönelik bir çalışma yürütülüyor. Arkadaşlarımızla bugün ortaya çıkması muhtemel sıkıntıyı bertaraf etmek üzere bünyesinde misafirhane olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdik. Şunu size rahatlıkla söyleyebilirim; İzmir'de bu dönem herhangi bir sıkıntı olmaksızın bu sürecin atlatılması için gereken tedbirleri alıyoruz” dedi.

Vali Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bütün kamu kurum ve kuruluşların misafirhaneleri, öncelikle ihtiyaç sahibi olan kız öğrencilerimizden başlamak üzere erkek öğrencilerimize yönelik de çalışmalar devam ediyor. Balçova Termal Otel'den başlayarak bütün Milli Eğitim bünyesindeki uygulama otelleri, öğretmenevleri, polis moral eğitim merkezleri, SGK'nın, DSİ'nin ve buna benzer kamu kuruluşlarımızın misafirhanelerindeki kapasiteler öğrencilerimizin geçici konaklaması için tahsis edilecek. Bununla ilgili telefon numarası duyurulacak.

Valiliğimiz bünyesinde de bir masa oluşturulacak ve öğrencilerimizin müracaatlarını alarak kazandıkları okula en uygun lokasyondaki misafirhaneye veya öğrenci yurduna yönlendireceğiz. İleriye yönelik ihtiyaç duyulursa başka çözümler de getirilecek ancak ilk anda öğrencilerimizin kalabilecekleri belli miktarda yatak kapasitesi oluşturulmuş oldu. İlimizde 12 bin özel yurt kapasitesi var. Bu yurtların da henüz dolmadığını ifade edebilirim. 9 bin civarında kapasite dolmuş değil. Oralar da kullanıldığı bu süreci sıkıntı olmadan süreci atlatabileceğimizi düşünüyorum.

Barınma süresinin şimdilik bir aylık olduğunu kaydeden Vali Köşger, “Bir aylık barınma süresi ücretsiz olacak. Bir aylık süre sonunda duruma bakacağız. Buradan şu çağrıda da bulunmak istiyorum; bu sadece ülkemizdeki bir durum değil. Pandemi her ülkenin başında. İzmir'de ilaveten depremin oluşturduğu ekstra problem de var. Bütün aktörlerin bu durumu göz önünde bulundurarak soruna çözüm olma noktasında gayret sarf etmesini iletiyorum. Bütün arkadaşlarımız elindeki imkanlarını seferber etsin ve bu çocuklarımızın açıkta kalmaması için gereken seferberliği başlatalım” diye konuştu.

“VALİLİK ÜCRETİ ÖDEMEYE HAZIR, YETER Kİ YER BULUNSUN”

Öte yandan İzmir Otel, Pansiyon ve İşçileri Esnaf Odası başkanı Mehmet Gönen de konuya ilişkin açıklama yaptı. İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ile görüşme yaptıklarını belirten Gönen, “Vali yardımcımızla görüştük. Bu konuda otelleri devreye sokmaya çalışıyoruz. Daha çok yeni bir konu. Şu ana kadar iki-üç otelden dönüş geldi. Valilik otellerin ücretleri konusunda hiçbir üst sınır koymadı. ‘Otel ücretleri öğrencilere 10 lira, 20 lira, 30 lira yapılsın' diye bir konu olmadı. Her otele göre belli bir fiyat listesi vardır. Otelin fiyatı neyse onun üzerinden öğrenciler için İzmir Valiliği ücret ödeyecek. Yani herhangi bir pazarlık konusu yok. Yeter ki yer bulunsun. Valilik bu konuda canla başla mücadele ediyor ve ücreti ödemeye hazır. O konuda sorun yok. Sorun, yer konusu. Turistik otellere, turizm yavaş yavaş gerilediği için büyük iş düşüyor. Talebelere sahip çıkmamız lazım. Biz esnafımıza çağrıda bulunduk, yazılar yazdık. Valiliğin ödeme yapacağını söyledik. Başvurular başladı ama kaç otel başvurur bilemiyoruz. Özellikle üniversitelerin olduğu bölgedeki otellere çağrıda bulunduk” ifadelerini kullandı.