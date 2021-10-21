İzmir'de "kara kış dayanışması" başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi "kara kış" yardımlarını başlattı. Geçim sıkıntısı çeken yurttaşlara yakacak, soba ve battaniye ulaştırılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç duyan ailelere battaniye, yakacak ve soba yardımına başladı. Kara kış yardımları kapsamında geçim sıkıntısı çeken bin haneye 50’şer kiloluk 5 çuval yakacak, 5 bin haneye ikişer battaniye ve bin haneye de birer soba ulaştırılacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer soğuklar bastırmadan çuvalların hazırlandığını belirterek “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Araçlarımız dağıtıma başladı. İzmirli yurttaşlarımızın her koşulda yanında olmayı sürdüreceğiz. Biz kocaman bir aileyiz” dedi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Bekir Ünal ise “İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘Biz varız, yanınızdayız’ diyerek ihtiyaç sahibi yurttaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ailesi olarak gücümüz yettiği kadar ve tüm imkânlarımızla desteğe ihtiyacı olan yurttaşların yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Hanelere dağıtılan yakacaklar İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kentteki budama çalışmaları sonucunda elde ediliyor.
Video Haberler
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’ten baldız fetvası
- AKP'de büyük kavga!
- 'Müstehcen' görüntüleri ortaya çıkan Saner'den karar
- Millet İttifakı genişliyor
- LPG’ye bir zam daha
- Bahçeli, Erdoğan'a ne mesaj vermek istiyor?
- Özdemir Bey’in cenazesindeki pankartlar
- AKP’nin kurucusunun kızına FETÖ affı
- İBB'nin KYK yurdu yardımına bakanlık engeli!
- Reklamına yasak geldi