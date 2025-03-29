İzmir’de kimyasal fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var
İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi yaşamını yitirirken, 4 işçi ağır yaralandı.
İzmir’in Aliağa ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal fabrikada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yapılan incelemede işçi İbrahim A.’nın hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı işçiler ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Patlamayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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