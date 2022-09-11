İzmir'de kontrolden çıkan taksi kağıt toplayıcısına çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi
İzmir'in Konak ilçesinde, kontrolden çıkan taksi önce kağıt toplayıcısına ardından da park halindeki araca çarptı. Kağıt toplayıcısının hayatını kaybettiği kazada, taksi sürücüsü de yaralandı.
Kaza, saat 03.40 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Basmane Garı istikametine gitmekte olan D.B. (30) idaresindeki 35 T 6814 plakalı ticari taksi, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı önce yolun sağında bulunan kağıt toplayıcısı Gökmen Durmuş’a (67) ve ardından park halindeki AUDI marka 42 CVT 11 plakalı araca çarptı.
Kazanın şiddetiyle araçlar ve Durmuş yola savruldu. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Durmuş’un hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı taksi sürücüsü ise ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı taksi sürücüsünün tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan, Durmuş’un cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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