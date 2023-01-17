İzmir'de konut satışları düştü

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 12:03

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 12:03

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerini paylaştı. Buna göre, İzmir’de konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,7 azalışla 83 bin 502 olarak gerçekleşti.

Verilere göre İzmir’de 2022 yılında 23 bin 281 konut ilk defa satıldı. İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı geçen yıla göre yüzde 0,3 artarak 23 bin 281 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 27,9 oldu. İzmir’de 2022 yılında ikinci el konut satışlarında 60 bin 221 konut el değiştirdi. Kentte ikinci el konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 5,2 azalarak 60 bin 221 olarak gerçekleşti. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 72,1 oldu. İzmir’de 2022 yılında ipotekli konut satışları 17 bin 182 olarak gerçekleşti. Kentte ipotekli konut satışları geçen yıla göre yüzde 12,2 azalarak 17 bin 182 oldu. 2022 yılında satışı yapılan konutların yüzde 20,6’sı ipotekli satış olarak gerçekleşti.

KONUT SATIŞLARINDA BUCA BİRİNCİ

İzmir'de 2022 yılında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da 10 bin 7 konut satılırken, Buca’yı 7 bin 843 konut satışı ile Karşıyaka, 6 bin 603 konut satışı ile Torbalı, 6 bin 550 konut satışı ile Menemen, 6 bin 72 konut satışı ile Konak, 6 bin 24 konut ile Bornova, 5 bin 712 konut satışı ile Karabağlar, 4 bin 901 konut satışı ile Çiğli ve 3 bin 378 konut satışı ile Bayraklı takip etti.