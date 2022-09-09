İzmir’de kurtuluş coşkusu başladı!

09 Eylül 2022 Cuma, 11:40

İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl törenleri geleneksel zafer yürüyüşüyle başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan İzmirliler Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddeleri üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Marşlar eşliğinde ilerleyen korteje yurttaşlar da alkışlarla destek verdi.

Kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda zeybek gösterisiyle karşılandı. Yürüyüşte duygularını aktaran Başkan Tunç Soyer, “Hep beraber birlikte bayramımızı kutluyoruz. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz çok gururluyuz” dedi.

Afyon’dan İzmir’e doğru 25 Ağustos’ta yola çıkan 100. Yıl Zafer ve Anma Yürüyüşü kafilesi, Afyon Dereçine’den itibaren taşıdıkları bayrağı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teslim etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosunun eşlik ettiği yürüyüşün ardından, Cumhuriyet Meydanı’nda tören yapıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

TÖRENLER TÜM GÜN SÜRECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurtuluşun 100. yılı anısına hazırladığı ve hafızalardan silinmeyecek kutlamalar, gün boyu devam edecek. Coşku, 9 Eylül akşamı fener alayının ardından Gündoğdu Meydanı’nda tarihe geçecek görsel şov ve Tarkan konseriyle son bulacak.