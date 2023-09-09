İzmir’de kurtuluş kutlamaları resepsiyonla başladı

Yayınlanma: 09.09.2023 - 11:41

Güncelleme: 09.09.2023 - 11:41

İzmir'in kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 9 Eylül Resepsiyonu düzenlendi. Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki resepsiyonda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer konukları birlikte karşıladı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kurtuluş coşkusunun yaşandığı resepsiyona başta İzmir Valisi Süleyman Elban ile Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’nın sahne aldığı resepsiyonda ayrıca zeybek, tango ve vals gösterileri izleyenlere coşku dolu anlar yaşattı.

CESARET VE İLHAM VERMEYE DEVAM EDİYOR

Davetlilere seslenen Başkan Tunç Soyer, Üzerinde yaşadığımız bu toprakların kaderini değiştiren tarihi anlardan birini, 9 Eylül’ü andığımız bu resepsiyonda sizlerle bir arada olmanın büyük gururunu yaşıyorum. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir’de, bir kez daha 9 Eylül ruhunu yaşıyor, yaşatıyoruz. Sizlerin de coşkulu ve gururlu olduğunuzu gözlerinizden görüyorum. 9 Eylül ‘Sen başlat bitiren bulunur’ diyebilen özgür ruhların tarih önünde haklı çıktığı gündür. Büyük Taarruz’un sonucunda, Anadolu’nun düşman işgalinden kurtuluşunu müjdeleyen bugün, dünya tarihinin de dönüm noktalarından birisidir. İzmir’in kurtuluşu sayesinde emperyalizmin pençesinde kıvranan mazlum halklar, hürriyet ve bağımsızlığa olan inançlarını yeniden kazanmıştır. Bu yüzdendir ki 9 Eylül, tıpkı 101 yıl önce olduğu gibi yüreğimizde. Bu tarihi gün, hepimize cesaret ve ilham vermeye devam ediyor” dedi.

TARİHTE EŞİNE AZ RASTLANIR BİR DURUM

Atalarımızın İzmir’de Milli Mücadele’yi en büyük zaferiyle taçlandırmakla kalmadığını yeni bir demokrasi ve barış uygarlığının da temellerini attığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ulu Önderimiz Atatürk, savaşın son gününü zaferle, zaferin ilk gününü ise barışla taçlandırdı. Ona göre barış, yalnızca politik bir mesele değil insanlığın evrensel miraslarından birisiydi. Nitekim ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözüyle bizlere ilelebet payidar kalacak Cumhuriyet’i miras bıraktı. ‘Ya istiklal, ya ölüm!’ şiarıyla verilen kurtuluş mücadelemizin istiklal ile sonuçlanması elbette bir tesadüf değil. Ebedi Komutanımız Mustafa Kemal Atatürk, bu zaferin hazırlıklarını on bir ay boyunca sürdürdü. Çok uzun bir süre taarruz savaşı yapmamış, daima savunmada kalmış bir orduyu büyük taarruza ilmek ilmek hazırladı. Bu, tarihte eşine çok az rastlanır bir durum. Tarihçiler bize bu taarruz stratejisinin, cepheyi yönetmekten çok daha karmaşık olduğunu söylüyor. Atatürk, büyük taarruza uzanan on bir aylık süreci aslında yeni kurulacak Cumhuriyet’in ilk kalkınma hamlesi olarak tasarlamıştı” diye konuştu.

ÜLKEMİZ İÇİN HİZMET ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

101 yıl önce kurtuluşun ve kuruluşun şehri olan İzmir’in bugün de umudun ve direnişin sembolü olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, “Bu yüzden İzmir’de attığımız her adımı geleceğin inşası için konulan bir tuğla olarak görüyoruz. Çünkü gelecek beklenen değil, inşa edilendir. Biliyoruz ki 101 yıl önce olduğu gibi bugün de ancak tüm farklılıklarımıza rağmen bir arada durabilirsek bu hedefe ulaşabiliriz. Düşman işgalinden kurtuluşumuzun 101. yılında ülkemiz için hizmet üretmeye her zamanki kararlılığımızla devam edeceğiz. Başta Ebedi Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm İstiklâl şehitlerimizin bize mirası olan bu topraklara ancak bu şekilde layık olabiliriz. İzmir’in Kurtuluşu 9 Eylül’ün 101. yaşı kutlu olsun” dedi.

SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLARI AKROBASİ TİMİ’NDEN ANLAMLI HEDİYE

Resepsiyonda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Atlı Tören Kıtası Ekip Komutanı Yarbay Haluk Akdere’ye, Solo Türk Gösteri Ekibi adına Solo Türk Kol Komutanı Yarbay Emre Mert’e, Türk Yıldızları Akrobasi Timi adına Hava Pilotu Yarbay Mehmet Kemal Koyunluoğlu’na, plaket verdi. Solo Türk Gösteri Ekibi ise Başkan Soyer’e pilot kabinini ters açıdan görüntüleyen fotoğrafı, Türk Yıldızları Akrobasi Timi de gösterilerinden bir fotoğrafı hediye etti. Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği İzmir İl Başkanlığı adına Başkan Tunç Soyer’e çiçek takdim etti.

GECEYE KİMLER KATILDI?

Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve eşi Asuman Yeni, CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Rıfat Nalbantoğlu, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, İzmir Hava Eğitim Komutanı Erdoğan Gür, İzmir Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İzmir İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Yıldız, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Türkiye Dışişleri Temsilcisi Naciye Gökçen Kaya, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri sendikaların ve meslek odalarının temsilcileri, üniversitelerin rektörleri ve çok sayıda davetli katıldı.



