İzmir’de ‘Kurtuluşumuzun 100. Yılı Anı Evi’ açılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kurtuluşunun 100’üncü yılı kapsamında hayata geçirdiği “Kurtuluşumuzun 100. Yılı Anı Evi'' 19 Eylül’de 20.30'da tarihi Yemişçizade Konağı’nda açılacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı anısına kente kazandırdığı “Kurtuluşumuzun 100. Yılı Anı Evi'' tarihi Yemişçizade Konağı’nda (Alanyalı Konağı) 19 Eylül’de 20.30’da kapılarını açıyor. Müzeden ziyade bir deneyim merkezi olarak tasarlanan Anı Evi, Milli Mücadele dönemi ruhunu yansıtıyor. Odaları anı mekânları olarak tasarlanan yapıda “Nadire Kabinesi”, “Yemek Odası”, “Savaşı Nasıl Kazandık”, “İşgal Odası”, “Atatürk ve Mücadele Arkadaşları Odası”, “Gölge Sergisi”, “Pencereden Görünenler Odası”, “Kahve Kültürü ve Okuma Odası”, “Bayrak Odası” ve “Sonsuz Anılar” gibi bölümleri bulunuyor.
TARİHİ YEMİŞÇİZADE KONAĞI'NIN DÖNÜŞÜMÜ
Konak'taki tarihe tanıklık eden yapılardan Yemişçizade Konağı, Kestelli olarak bilinen semtte bulunuyor. Yapı, Alanyalı Konağı olarak da biliniyor. 19. Yüzyıl'da inşa edilen ve Yemişçizade ailesinden günümüze kalan konak, tavan süslemeleriyle dikkat çekiyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarında tapu kadastro müdürlüğü ve askerlik şubesi olarak kullanılan konak, 1950-1969 yılları arasında Kestelli Kız Okulu olarak da faaliyet gösterdi. 2013 yılında Konak Belediyesi tarafından kamulaştırıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çağrı yaparak konağın Anı Evi'ne dönüştürüleceğini duyurmuş ve tüm vatandaşlardan belge ve obje temini için başlatılan bağış kampanyasına katkı vermelerini istemişti. Kurtuluş Savaşı döneminden günümüze kalan belge ve objeler Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'ne (APİKAM) ulaştırıldı ve Kurtuluşumuzun 100. Yılı Anı Evi İzmirlilerin katkılarıyla oluşturuldu.
İSTİKLAL SAVAŞI'NIN AŞAMALARINDAN KESİTLER
Kurtuluşumuzun 100. Yılı Anı Evi'nde İstiklal Savaşı'nın aşamalarından kesitler yer alıyor. Anı evi, aynı zamanda yeşil-sürdürülebilir bir yapı olarak tasarlandı. Bahçesinde yer alan güneş panelleri ve su dönüşüm araçlarıyla enerji kullanımının yanı sıra çevre duyarlılığını da ziyaretçileriyle paylaşıyor.
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı
- Gaziantep'te feci kaza, ölü ve yaralılar var
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- FT'den çarpıcı Türk bankaları iddiası
- e-Devlet üzerinden yeni hizmet: 1 Ekim'de başlıyor
- 'Banker Erdoğan mısın sen?'
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- AKP ve Erdoğan'a videolu gönderme
- Şehirlere göre fiyat değişecek