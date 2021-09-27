İzmir'de 'laf atma' kavgasında 1 kişi ağır yaralandı
İddiaya göre, İzmir'de 9 Eylül Meydanı'nda laf atma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir’in Konak ilçesinde laf atma yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Kaçan şüpheli ise polis tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı.
ŞÜPHELİ, SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI
Olay, saat 12.30 sıralarında 9 Eylül Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, laf atma yüzünden Özcan E. ile Muhammet Sabri S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile Muhammet Sabri S., yanında bulunan bıçakla Özcan E.’yi karın ve kol kısmından yaraladı. Şüpheli olay sonrası hızla kaçarken, ağır yaralanan Özcan E. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
ÖZCAN E.’NİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucu şahıs, İsmet Kaptan Mahallesi 1369. Sokak’ta akşam saatlerinde suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, tedavi altına alınan Özcan E.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, kullanıcılarına para dağıtacak!
- Süleyman Soylu’nun telefonlarını dinleyen cemaat
- Kitabı için 1 milyona yakın para harcanmıştı
- HDP ittifak kararını açıkladı
- Girit Adası'nda şiddetli deprem!
- Cumhuriyet, TEM ifadelerine ulaştı!
- Öğretmen maaş farkı dokuz kata çıkıyor
- Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı
- Reuters'tan çarpıcı 'Türkiye' iddiası!
- Meteoroloji uyardı: 4 gün sürecek