İzmir'de LGBT karşıtı mitinge iki rektör, il milli eğitim müdürü ve il müftüsü katıldı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 10:17

İzmir'de sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kurulan İzmir Büyük Aile Platformu, "LGBT Dayatmasına Karşı Büyük Aile Buluşması" adı altında bir gösteri düzenlendi.

Mitinge İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İl Müftüsü Salih Sezik, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin, Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Kaya, Tiyatro Sanatçısı Ali Yaylı, Türkiye Gençlik Vakfı İl Başkanı Mesut Öndeş, Hak İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek ve Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

İzmir Büyük Aile Platformu Başkanı ve Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkan Yardımcısı Nuriye Kadan ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse burada birer konuşma yaptı.

Meydandaki programın ardından Cumhuriyet Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş yapıldı.