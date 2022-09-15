İzmir'de makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Foça ilçesinde ağaçlandırma sahasının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale başlatıldı.
Ağaçlandırma sahasının da hasar gördüğü yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.
Video Haberler
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
En Çok Okunan Haberler
-
- 'BAE’ye yolladığınız tetikçilere...'
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- Cenazede Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu
- Zonguldak'ta geline kötü şaka: 'Damattan hamileyim'
- Hasta yakınları görevliyi öldürdü
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- Hain olmak için daha ne gerekiyor
- Emniyet'ten 'Sedat Peker' açıklaması
- Soyer’i hedef almıştı: CHP'den çok sert tepki
- AKP'li Tosun'dan 'İstanbul seçimi' itirafı