İzmir'de metro istasyonunda çıkan kavgada kan aktı: Ölü ve yaralı var!

Bornova'da metro istasyonunda iki grup arasında çıkan kavgada, 19 yaşlarındaki iki kuzen bıçaklanarak yaralandı. Kuzenlerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğerinin tedavisi sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 08:38
İzmir'de metro istasyonunda çıkan kavgada kan aktı: Ölü ve yaralı var!
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İzmir'de Bornova Metro İstasyonu'nda akşam saatlerinde çıkan kavgada kan aktı.

Edinilen bilgiye göre kuzen oldukları öğrenilen Emirhan Yıldız (19) ve S.Y. (19) ile karşı gruptaki K.P. (17) ve Y.K. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan Yıldız ve S.Y. bıçakla yaralandı; K.P. ve Y.K. ise olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede çalışma yürütürken yaralanan kuzenler sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Bıçakla yaralanan kuzenlerden Emirhan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emirhan Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, Yıldız'ın amcasının çocuğu olan S.Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Öte yandan olayın ardından kaçan şüpheliler K.P. ve S.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


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