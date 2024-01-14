Bursa'da yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 07:56
Bursa'da yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi, Mitrovica Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan Suriye uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman El Racih (19) bıçakla bacağından, Muhammed Emin Kermutlu (18) ise darbedilerek yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Bursa suriyeli bıçaklı kavga

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