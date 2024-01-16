Tartışma bıçaklı kavgaya döndü: 1 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 16:45

Güncelleme: 16.01.2024 - 16:45

Niğde’de merkeze bağlı Selçuk Mahallesi'nde bıçaklı kavga yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.F., bacağından bıçaklandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı M.F., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.