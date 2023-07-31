İzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve gitti!

Yayınlanma: 31.07.2023 - 08:33

Güncelleme: 31.07.2023 - 08:33

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro A.Ş. ile işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşme (TİS) sürecinden uzlaşı çıkmadı.

18 Temmuz'da TİS masasında uzlaşı sağlanamazsa 31 Temmuz günü saat 05.00 itibariyle 625 metro ve tramvay işçisinin greve çıkacağını duyuran Demiryol-İş Sendikası Halkapınar'daki metro istasyonuna pankartı astı ve 625 metro ve tramvay işçisi greve çıktı.

Böylece İzmir'de her gün yüz binlerce yolu taşıyan metro ve tramvay seferleri devre dışı kaldı.