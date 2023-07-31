İzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve gitti!
İzmmir Büyükşehir Belediye şirketi Metro A.Ş’de 625 çalışanı ilgilendiren TİS sürecinde uzlaşı çıkmayınca sendika grev kararı aldı. Metro ve tramvay seferleri bu sabahtan itibaren devre dışı kaldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro A.Ş. ile işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşme (TİS) sürecinden uzlaşı çıkmadı.
18 Temmuz'da TİS masasında uzlaşı sağlanamazsa 31 Temmuz günü saat 05.00 itibariyle 625 metro ve tramvay işçisinin greve çıkacağını duyuran Demiryol-İş Sendikası Halkapınar'daki metro istasyonuna pankartı astı ve 625 metro ve tramvay işçisi greve çıktı.
Böylece İzmir'de her gün yüz binlerce yolu taşıyan metro ve tramvay seferleri devre dışı kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki cinayetin 'nedeni' belli oldu
- Jandarma'dan 'Mahmut Tanal' açıklaması
- Oğlu öldürülen baba konuştu!
- Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor
- Ali Koç'un 'Postacı' sözü sonrası istifa etti
- Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme
- Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi!
- Kabinede ilk değişecek bakanlar kimler olur?
- Türkiye'deki silahlı saldırı dalgası sürüyor!
- Esenyurt'taki tekel bayisi baskınında yeni gelişme