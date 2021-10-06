İzmir'de modeme gizlenmiş 43,94 gram uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'de modem içerisine gizlenmiş 43,94 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde durumundan şüphelendikleri M.B.'yi takibe aldı.
Tedirgin davranışlar sergileyen M.B.'yi bir süre takip eden polis, şüpheliyi durdurduktan sonra üstünü ve yanındaki çantayı aradı.
Polis, çantadaki modem cihazına gizlenmiş 43,94 gram metamfetamin buldu. M.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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