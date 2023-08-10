İzmir’de mozaik bulunan bölge sit alanı ilan edildi

Yayınlanma: 10.08.2023 - 15:09

Güncelleme: 10.08.2023 - 15:09

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 27 Ocak 2022 tarihinde Kiraz ilçesi Çömlekçi Mahallesi'nde dağlık bir arazide kaçak kazı yapılan alanda, Roma dönemine ait ve 3'üncü yüzyıldan kalma olduğu değerlendirilen mozaik ile sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirdi. Kaçak kazıyı yaptığı belirlenen İ.E., polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı ve şüpheliye 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

SİT ALANI İLAN EDİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararla, gerçekleştirilen operasyonda mozaiklerin bulunduğu alan arkeolojik Sit alanı ilan edildi. Yapılan açıklamada, İzmir İli, Kiraz İlçesi, Çömlekçi Mahallesi, Gözlübaba Mevkii 111 ada, 4 parsel numarasında, özel mülkiyette kayıtlı tarla vasıflı taşınmazda tespit edilen, bir bölümü açığa çıkartılmış yapı kalıntısının tabanına ait 4-5 yy tarihlenen Roma dönemine ait taban mozaiği ile etrafında bulunan mimari parçalar dikkate alınarak alanın ekli haritada gösterildiği şekli ile 111 ada 2., 3. ve 6. parsellerin tamamı ile 4 parselin bir kısmının 1. derece arkeolojik sit alanı. 111 ada. I parselin tamamı ile 4 parselin bir kısmının 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit tescil fişinin uygun olduğuna, taşınmazların tapu kayıtlarına derecesine uygun şerhin konmasına, Müze Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı yapılarak, açığa çıkan mozaikler ile ilgili konservasyon ve restorasyonun yapılmasına 2863 sayılı Yasa'nın 17. maddesi gereğince koruma amaçlı imar planlarının hazırlanarak iletilmesine, ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu anlaşıldığından davanın sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, kaçak kazılar ile ilgili yerel yönetimlerce gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına karar verildiği belirtildi.