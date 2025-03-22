İzmir’de Nevruz ateşi Gündoğu’da yakıldı
İzmir’de, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı, Gündoğdu Meydanında kutlandı. Kutlamalar esnasında Nevruzun gelişini temsilen Nevruz Ateşi yakıldı.
İzmir’de, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz coşkuyla kutlandı. Nevruz kutlamaların adresi her yıl olduğu gibi bu yıl da Gündoğdu Meydanı oldu. Kutlamalar için binlerce kişi alana gelirken Türkçe ve Kürtçe sloganlar atıldı. Kadınlar yöresel kıyafetleri geldiği alanda, kadın, erkek, çocuk halaylar çekerek Nevruzun gelişini kutlandı. Kutlamalar esnasında Nevruzun gelişini temsilen Nevruz Ateşi yakıldı.
“YENİ BİR TOPLUMSAL DÜZEN''
DEM Parti İzmir İl Eş Başkanı Selçuk Odabaşı, “Nevruz, tarih boyunca ezilenlerin direniş ruhunu, özgürlüğe olan inancını haykırdığı ve yeni bir toplumsal düzenin müjdelendiği bir gündür. Amed’de (Diyarbakır), İzmir'de, İstanbul'da ülkenin her tarafında bizim ve Orta Doğu'nun geleceğini belirleyecek süreci şekillendirecek iradeyi dosta düşmana gösteren boyun eğmeyenlerin dik duranların coşkusuyla hepinizi selamlıyorum” dedi.
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