Erdoğan, Nevruz ateşini yakıp üzerinden atladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı. Erdoğan programda Nevruz ateşi yakarak üstünden atladı.

Erdoğan, Nevruz ateşini yakıp üzerinden atladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 15:56

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı.

Erdoğan programda Nevruz ateşini yakarak üstünden atladı.

O anlar sosyal medyaya da yansıdı.

KÜRŞAD ZORLU İLE YAN YANA

Öte yandan Erdoğan'ın, kısa süre önce İYİ Parti'den istifa ederek AKP saflarına katılan Kürşad Zorlu ile kameralar karşısına geçmesi dikkatlerden kaçmadı. 


Etiketler: #AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan #Recep Tayyip Erdoğan #nevruz bayramı #nevruz

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