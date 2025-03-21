Erdoğan, Nevruz ateşini yakıp üzerinden atladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı. Erdoğan programda Nevruz ateşi yakarak üstünden atladı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı.
Erdoğan programda Nevruz ateşini yakarak üstünden atladı.
O anlar sosyal medyaya da yansıdı.
KÜRŞAD ZORLU İLE YAN YANA
Öte yandan Erdoğan'ın, kısa süre önce İYİ Parti'den istifa ederek AKP saflarına katılan Kürşad Zorlu ile kameralar karşısına geçmesi dikkatlerden kaçmadı.
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