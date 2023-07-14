İzmir’de öğretmenlere sabaha kadar 15 Temmuz nöbeti

Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:10

Güncelleme: 14.07.2023 - 11:10

İzmir’de Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun imzasıyla okullara gönderilen “15 Temmuz” konulu resmi yazı da “Müdürlüğümüze bağlı Resmi/Özel okul ve kurumlarımızın ekte belirtilen çizelge doğrultusunda; 15 Temmuz 2023 Saat 22:00 ile 16 Temmuz 2023 Saat 06:00 arasında müdür, müdür yardımcısı, gönüllü sonraki nöbeti aksatmayacak şekilde hazır bulunmaları hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” denildi.

"BU KARARDAN GERİ DÖNÜLMELİDİR"

Eğitim-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Ahmet Cangı, “Bu yıl 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütünün Türkiye’yi kana buladığı, canlara kıydığı darbe girişiminin 7. Yıl dönümüdür. Yakın geçmişte yaşandığı halde bilinmezlerle dolu olan bu tarih, iktidar tarafından bayram ilan edilse de bizler için kutlamanın değil anlamanın yıl dönümüdür. Zira 15 Temmuz’u yad etmenin en iyi yolu, olan biteni tam olarak anlamak ve onun bir daha yaşanmayacağı bir geleceği beraberce örmekten geçmektedir. Kuşkusuz bunun yegâne yolu ise Cumhuriyetimizin temeli olan laikliğe sımsıkı sarılmaktır. Eğitimcileri bu konuda zorlamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Torbalı'daki okullara gönderilen yazı da ‘gönüllü' ibaresi geçse de bizler bunun tüm öğretmenler ve idareciler için geçerli olacağını düşünüyoruz ve bunun doğru olmadığını bu kararın 15 Temmuz günü gelmeden geri çekilmesini bekliyoruz” diye konuştu.