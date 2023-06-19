Taksim'de 'Onur Yürüyüşü' yasağı

Yayınlanma: 19.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.06.2023 - 03:00

LGBTİ+ Onur Ayı kapsamında aktivistler tarafından yapılması planlanan birçok etkinlik ve yürüyüş yurt genelinde yasaklandı. İstanbul Valisi Davut Gül yürüyüş ve etkinliklere izin verilmeyeceğini belirtip “İzinsiz gösteri yapanlara müsade edilmeyecektir” dedi. Eskişehir’de 30 gün İzmir ve Aydın’da ise 3 gün süreyle gösteriler yasaklandı.

İstanbul Taksim’de yapılmak istenen 9’uncu Trans Onur Yürüyüşü öncesinde Beyoğlu ve çevresi abluka altında alındı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan bütün sokaklar kapatıldı. Harbiye’de toplananlar, “Transfobiye karşı ses çıkar” sloganları attı.

Burada konuşan LGBTİ+ bireyler, “Sınırsız, sınıfsız şiddetsiz ve sömürüsüz bir dünya istiyoruz. Her fırsatta gücünü bize karşı sürdüren bu polis devletinin ve emrindeki kolluk kuvvetlerinin şiddetinden korkmuyoruz. Alanlar sizin mi sandınız? Sizden korkmuyoruz ve bizler değil sizler gideceksiniz” dedi.

Açıklamanın ardından LGBTİ+ bireyler Lalezar sokakta polis ablukasına alındı. Polis, Trans Onur Haftası Komisyesi üyeleri de dahil olmak üzere çok sayıda LGBTİ+ bireye müdahale etti. Komiteden yapılan açıklamaya göre, biri 18 yaş altında olmak üzere sekiz kişi darp edilerek gözaltına alındı.

Fotoğraflar: Vedat Arık