İstanbul Valiliği'nden 'Onur Yürüyüşü' kararı: Yarın bazı metro seferleri yapılmayacak

LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri nedeniyle valiliğin kararıyla yarın İstanbul’da Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, Yenikapı-Hacıosman Metrosu da Şişhane ve Taksim'de durmayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2023 - 22:07
İstanbul Valiliği'nden 'Onur Yürüyüşü' kararı: Yarın bazı metro seferleri yapılmayacak
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İstanbul Valiliği, LGBT Onur Haftası etkinlikleri nedeniyle yarın Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılmasına karar verdi. 

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, yarın saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı belirtildi. 


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