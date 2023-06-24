İstanbul Valiliği'nden 'Onur Yürüyüşü' kararı: Yarın bazı metro seferleri yapılmayacak
LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri nedeniyle valiliğin kararıyla yarın İstanbul’da Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, Yenikapı-Hacıosman Metrosu da Şişhane ve Taksim'de durmayacak.
İstanbul Valiliği, LGBT Onur Haftası etkinlikleri nedeniyle yarın Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılmasına karar verdi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, yarın saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı ifade edildi.
Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı belirtildi.
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