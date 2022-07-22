İzmir'de orman yangını çıktı

İzmir Seferihisar’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 10 helikopter, 7 uçak, 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer ile müdahale ediliyor

ANKA
22 Temmuz 2022 Cuma, 12:47
İzmir'de orman yangını çıktı
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Yangın, bugün saat 11.00 sıralarında Seferihisar ilçesindeki ormanlık alanda çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter, 7 uçak, 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer bölgeye sevk edildi.

Kuvvetli rüzgar alan bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.


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