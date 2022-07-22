İzmir'de orman yangını çıktı
İzmir Seferihisar’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 10 helikopter, 7 uçak, 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer ile müdahale ediliyor
Yangın, bugün saat 11.00 sıralarında Seferihisar ilçesindeki ormanlık alanda çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter, 7 uçak, 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer bölgeye sevk edildi.
Kuvvetli rüzgar alan bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Reuters'ın anketinde 'seçim' ayrıntısı
- Ankapark referanduma gidiyor
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı