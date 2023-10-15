İzmir'de ormanlık alanda yangın

Yayınlanma: 15.10.2023 - 15:04

Güncelleme: 15.10.2023 - 15:05

İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Saat 14.05'te çıkan orman yangınına ekipler 4 uçak 6 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediyor.

Söndürme çalışmaları halen devam ediyor.