İzmir'de ormanlık alanda yangın
İzmir’in Karabağlar ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.
İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'nde orman yangını çıktı.
Saat 14.05'te çıkan orman yangınına ekipler 4 uçak 6 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediyor.
Söndürme çalışmaları halen devam ediyor.
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