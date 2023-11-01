İzmir’de otellere düzensiz göçmen baskını

Yayınlanma: 01.11.2023 - 09:29

Güncelleme: 01.11.2023 - 09:29

İzmir Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve Göç İdaresi İl Müdürlüğünce düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele kapsamında Avrupa’ya gitmek için bekleyen ve Basmane’de bulunan otellerde barınan göçmenlere operasyonu yapıldı.

Otel girişlerini ve sokakları tutan ekipler, tek tek kimlik kontrolü yapıldı. İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel’in yönettiği operasyonda otel kayıtlarını da inceleyen polis, izinsiz çalışan, belgesi bulunmayan veya yasadışı geçiş hazırlığındaki 309 göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kalkan" adı verilen operasyonlarda 309 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.