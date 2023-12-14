İzmir'de otellere düzensiz göçmen baskını

Yayınlanma: 14.12.2023 - 09:54

Güncelleme: 14.12.2023 - 09:54

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde polis ekipleri, Basmane semtindeki bazı otel ve apartların resepsiyon kayıtlarını ve ikamet eden düzensiz göçmenlerin belge denetimlerini yaptı.

Konaklama yerlerinde kaydı bulunmayan, çalışma ve oturma izni olmayan düzensiz göçmenler, otobüslerle Bornova'daki mobil göç noktasına sevk edildi.

Belgelerinde eksiklik bulunan düzensiz göçmenlerin işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edileceği öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de konaklama yerlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi.