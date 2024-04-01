İzmir'de oy kullanmama rekoru kırıldı!

İzmir'de yerel seçimlerde 733 bin 657 kişi sandığa gitmedi. 94 bin 435 kişi de bilerek ya da bilmeyerek yanlış oy kullandı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 01.04.2024 - 12:30
İzmir'de oy kullanmama rekoru kırıldı!
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Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’de kayıtlı 3 milyon 459 bin 970 seçmenden 733 bin 657’si 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde oy kullanmaya gitmedi. 31 Mart yerel seçimlerinde 2 milyon 726 bin 313 seçmen sandık başına gittiği kentte geçerli oy sayısı ise 2 milyon 631 bin 878 oldu. 94 bin 435 kişi de bilerek ya da bilmeyerek yanlış oy kullandı.

PARTİ KURSALAR  3. OLACAKLAR

2019 yerel seçiminde 518 bin 615 İzmirli sandığa gitmezken, 14 Mayıs genel seçiminde ise 335 bin 534 İzmirli oy kullanmamayı seçmişti. 31 Mart’ta 733 bin 657 kişi oy kullanmayarak son 10 yılın rekorunu kırmış oldu.

CHP'nin resmi olmayan rakamlara göre 1 milyon 291 bin 286 oy aldığı İzmir'de AKP 977 bin 722 oy alırken oy kullanmayanlar parti kursa 733 bin 657 oyla üçüncü parti olacaktı.


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