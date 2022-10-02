İzmir'de pes dedirten olay: Aile mezarlıklarının demir kapılarını çaldılar

İzmir’in Aliağa ilçesinde şehir kabristanlığına dadanan hırsızlar, yaklaşık 16 aile mezarlığının girişinde bulunan demir kapıları çaldı. Gördükleri karşısında şoke olan yurttaşlar, özellikle gece saatlerinde mezarlıkta güvenlik tedbiri alınmasını istedi.

İHA
02 Ekim 2022 Pazar, 10:34
İzmir'de pes dedirten olay: Aile mezarlıklarının demir kapılarını çaldılar
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İzmir'in Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi’nde bulunan şehir kabristanlığında özellikle aile mezarlarının girişine konulan demir kapılar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Hava karardıktan sonra kabristanlığa gelen şüpheli ya da şüpheliler menteşelerinden çıkarttıkları kapıları alıp kayıplara karışırken, yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen yurttaşlar kapıların yerinde olmadığını görünce durumu mezarlık müdürlüğüne bildirdi. 

"DURUMA İNANAMADIK"

Şehir kabristanlığındaki yaklaşık 16 aile mezarlığının girişinde bulunan demir kapıların çalınmasına tepki gösteren 56 yaşındaki mermer ustası Mehmet Taşdemir, “Kapıların çalındığını duyduğumuzda duruma inanamadık. Fakat gelip baktığımızda bazı kapıların yerinde olmadığını gördük” dedi. 



İzmir hırsızlık Mezarlık

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