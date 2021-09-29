İzmir'de plastik öğütme makinesine kapılan işçi öldü
İzmir'in Bornova ilçesinde plastik öğütme makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti.
Gökdere Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Hilal El Raşit'in (26) ayağı, plastik boruları attığı sırada öğütme makinesine sıkıştı.
Makineye kapılan Reşit, olay yerinde hayatını kaybetti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Reşit'in cesedini bulunduğu yerden çıkardı.
Reşit'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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