İzmir'de plastik öğütme makinesine kapılan işçi öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde plastik öğütme makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti.

AA
29 Eylül 2021 Çarşamba, 07:37
İzmir'de plastik öğütme makinesine kapılan işçi öldü
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Gökdere Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Hilal El Raşit'in (26) ayağı, plastik boruları attığı sırada öğütme makinesine sıkıştı.

Makineye kapılan Reşit, olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Reşit'in cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

Reşit'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.







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