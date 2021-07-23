İnşaattan düşen 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Bursa'da, inşaatın 3’üncü katından düşerek ağır yaralanan işçi Habip Türeli (18), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.
İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Şahlan Sokak’taki bir inşaatta çalışan Habip Türeli, cuma günü çalıştığı inşaatın 3’üncü kattan düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Türeli, ağır yaralandı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Habip Türeli, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen
ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yoğun bakım
ünitesinde tedavisi süren genç, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını
kaybetti.
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