İnşaattan düşen 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Bursa'da, inşaatın 3’üncü katından düşerek ağır yaralanan işçi Habip Türeli (18), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

(DHA)
23 Temmuz 2021 Cuma, 20:18
İnşaattan düşen 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
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İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Şahlan Sokak’taki bir inşaatta çalışan Habip Türeli, cuma günü çalıştığı inşaatın 3’üncü kattan düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Türeli, ağır yaralandı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Habip Türeli, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.  


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