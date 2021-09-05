İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği raporu: Bir ayda 174 işçi hayatını kaybetti

05 Eylül 2021 Pazar, 14:22

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin ağustos ayı raporu yayımlandı.



Ulusal ve yerel basına yansıyan haberlerden derlenen rapora göre, yaşamını yitiren 174 emekçinin 150’si ücretli (işçi ve memur), 24’ü kendi adı ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

Ağustos ayında, ölümler en çok; tarım/orman, inşaat/yol, taşımacılık, sağlık, metal, güvenlik, ticaret/büro, konaklama, enerji, belediye/genel işler, madencilik, tekstil, gemi/tersane, kimya ve ağaç işkollarında meydana geldi.

İNŞAATLARDA NEREDEYSE HER GÜN BİR İŞ CİNAYETİ

Raporda iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

- 18 ölüm İstanbul’da; 10’ar ölüm Antalya, İzmir ve Kahramanmaraş’ta yaşandı.

- İş cinayetlerinde ölenlerin 7’si kadın işçi, 167’si erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret, sağlık ve konaklama işkollarında meydana geldi.

- İş cinayetlerinde 16 göçmen işçi yaşamını yitirdi. İşçilerden 6’sı Suriye, 4’ü Rusya, 3’ü Afganistan, 1’i Gürcistan ve 1’i de İran vatandaşıydı.

- Tarım işkolunda 21 işçi ve 16 çiftçi hayatını kaybetti.

- İnşaatlarda neredeyse her gün bir iş cinayeti meydana geldi.

- Covid-19 nedenli ölümlerdeki artış nedeniyle sağlık işkolunda ölüm sayısı 12.

- Ağustos ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 5’i (yüzde 2,9) sendikalı işçi. Sendikalı işçiler tarım, eğitim, metal, sağlık ve belediye işkollarında çalışıyordu.

- En fazla ölüm nedenleri trafik/servis kazası, covid-19, ezilme/göçük, kalp krizi, yüksekten düşme, elektrik çarpması, zehirlenme/boğulma, şiddet ve intihar.

- 16 tarım ve 11 taşımacılık işçisi trafik/servis kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

- Covid-19 nedenli ölümler artıyor. En az 22 işçiyi Covid-19 nedeniyle kaybettik.

- İnşaatlardaki iş cinayetlerinin 13’ü yüksekten düşme nedenli.

- 11 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk işçiler tarım, ticaret, inşaat ve konaklama işkollarında çalışıyordu.

- 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 44 emekçi bulunuyor: Çiftçiler ve esnaf ile tarım, gıda, maden, tekstil, ağaç, metal, enerji, taşımacılık, gemi, sağlık, konaklama, güvenlik ve belediye işçileri.

“ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN PR ÇALIŞMASI”

İSİG Meclisi, raporunda; Çalışma Bakanlığı'nın işçi ölümlerinin azaldığına ilişkin açıklamalarına da tepki gösterdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın bir dizi etkinlikte iş kazalarında yüzde 41,3 oranında bir azalma meydana geldiği ve madencilikte 2000'li yıllarda binde 88 olan ölümlü iş kazalarının binde 35'lerin altına düştüğü yönündeki açıklamalarına da yanıt verilen İSİG raporunda, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Bu söylemler Çalışma Bakanlığı’nın (AKP ve Cumhur İttifakı’nın) PR çalışmasıdır. Böylece hem tüm işkollarında hem de madencilik alanında işçi ölümlerinin azalmasına dair adımlar atıldığı ve bu noktada çok önemli bir ilerleme sağlandığı algısı oluşturulmaktadır.

Oysa gerçekler farklıdır. Neden mi?

1- SGK, ölümlerin yoğun olduğu tarım, inşaat başta olmak üzere kayıt dışı istihdamı görmemektedir.

2- SGK, 2000’li yıllarda meslek hastalıkları sonucu ölümleri tamamen hasır altı etmektedir.

3- SGK’nın açıkladığı iş kazası istatistik verileri incelendiğinde birçok tutarsızlık mevcuttur.

4- SGK sözcüleri sürekli olarak bilimsel olmayan bir bakış açısının doğrultusunda yaptığı oransal açıklamalarla işçileri yanıltmaktadır."

Raporun giriş bölümünde, Covid-19 salgınından en fazla etkilenen kesimin işçiler olduğu belirtilerek aşı çağrısı yapıldı.