İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir kent merkezinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Konak, Buca, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak, özellikle sahil kenarında vakit geçirenlere zor anlar yaşattı.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda kısa süren yağmura hazırlıksız yakalananlar şaşkınlık yaşadı.
Öte yandan sağanakla çakan şimşekler şehri aydınlattı.
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