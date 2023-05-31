İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Cadde ve sokalar su birikintileri oluştu, iş yerlerini su bastı
Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu İzmir'de başlayan sağanak, Çiğli ilçesinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısının ardından İzmir'de, öğleden sonra yağmur etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışta Anadolu Caddesi ile bağlı sokaklarda yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Zemin katlardaki konut ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
İzmir İtfaiyesi ve İZSU ekipleri, su baskınından etkilenen yerlere müdahale etti.
Köyiçi Mahallesi'nde de ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda araç, caddelerde biriken suya gömüldü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
Mahallede yaşayan Sakine Özyurt (55), "Evlerimize ve iş yerlerimize sular girdi. Rögarlar yetersiz. Doluyor. Taştan sular hep evlerimize, dükkanlarımıza giriyor, buna bir çare bulunsun" dedi.
Esnaf Erdem Balyacı (42) ise "Rögarlar taştı. Sel suyu etkili oldu. Evlere ve iş yerlerine sular girdi. Felaket yaşadık" dedi.
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