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İzmir'de sanayi sitesinde yangın

Bornova ilçesinde sanayi sitesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler 1 saatte kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 16.05.2023 - 16:41
İzmir'de sanayi sitesinde yangın
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İzmir'in Bornova ilçesinde 2'nci Sanayi Sitesi'nde otomobil yedek parça satışı yapılan iş yerinde, saat 16.00 sıralarında yangın 3 dükkana daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yerinden yükselen duman nedeniyle gökyüzü siyaha büründü. Bitişikteki diğer iş yerlerinin sahipleri ise alevlerin sıçraması ihtimali üzerine eşyalarını tahliye etti. 

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına, 8 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Alevler diğer iş yerlerine de sıçramadan 1 saatte güçlükle söndürüldü, 4 iş yeri kullanılmaz hale geldi. Yangının tadilat yapılan iş yerindeki kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı üzerinde durulduğu bildirildi.


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