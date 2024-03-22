İzmir'de seçim 'gerginliği': AKP’liler AKP’lileri mahalleye sokmadı
Ödemiş’te Cumhur İttifakı'nın adayı Ali Hadim'in Kaymakçı Mahallesi'nde yapmak istediği seçim çalışması önceki dönem AKP belediye başkanlığı yapan Halil Güler’i destekleyenler engelledi. Sandalyelerin havada uçtuğu kavgayı jandarma ayırdı.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde AKP’liler karşı karşıya geldi. Cumhur İttifakı'nın AKP’li adayı Ali Hadim'in seçim çalışmasını önceki dönem AKP belediye başkanlığı yapan Halil Güler’i destekleyenler engellemeye çalıştı. İki grup arasındaki sözlü başlayan kavga fiziksel boyuta taşınınca jandarma araya girdi.
Olay, dün akşam meydana geldi. AKP’nin Ödemiş Belediye başkan adayı Ali Hadim, yaklaşık 50 kişi ile birlikte seçim çalışması için Kaymakçı Mahallesi’ne gitti.
Mahalle girişinde AKP’de bir dönem Kaymakçı'nın belde başkanlığı yapan Halil Güler'i destekleyenler araçların ve partililerin önünü keserek girişe izin vermedi.
İki grup arasında sözlü ve sloganlarla başlayan gerginlik bir anda kavgaya dönüştü. Gruplar birbirine sandalye ile saldırdıkları görüldü.
Yaklaşık 15 dakika süren arbede sonrası jandarma müdahale ederek yatıştırmaya çalıştı. Seçim çalışması yapamayan AKP’liler mahalleden ayrıldı.
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