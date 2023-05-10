İzmir'de seçim günü engelli yurttaşlara özel hizmet

Yayınlanma: 10.05.2023 - 11:43

Güncelleme: 10.05.2023 - 11:43

Konak Belediyesi, 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi’nin yapılacağı 14 Mayıs’ta oy kullanacak engelli seçmenlere ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Engelli seçmen evinden alınıp oy kullanacağı okula götürülecek; oyunu kullandıktan sonra tekrar evine bırakılacak.

Konaklı seçmenlerin hiçbir zorlukla karşılaşmadan oylarını kullanmalarını istediklerini ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Hemşehrilerimizin huzur ve güven ortamı içinde, demokratik hakları olan oy verme işlemini gerçekleştirmelerini istiyoruz. Bu nedenle biz de yerel yönetim olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Engelli hemşehrilerimizin de 14 Mayıs’ta oy kullanacakları okullara zahmetsizce ulaşmalarını sağlamak istedik. Bu nedenle ulaşım desteği sağlıyoruz. Bu demokratik hakkın önünde hiçbir engel olamaz. Biz de bu desteğimizle yanlarında olacağız” diye konuştu.

EVDEN ALINIP EVE BIRAKILACAK

Konak Belediyesi, seçim günü olan 14 Mayıs’ta engelli vatandaşları evlerinden alarak belediyeye ait araçlarla oy kullanacakları sandıklara ulaştıracak. Vatandaşlar oy verme işlemi tamamlandıktan sonra aynı araçlarla evlerine tekrar nakledilecek.

Seçim günü oy verecekleri okullara belediyenin ulaşım hizmetiyle gitmek isteyen engelli vatandaşların 0 541 559 27 18 numaralı telefonu arayarak Konak Belediyesi’ne ulaşması ve kaydını yaptırması gerekiyor.