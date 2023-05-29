İzmir’de seçime katılım düştü... 440 bin kişi sandığa gitmedi
İzmir’de 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Milletvekili seçimlerine katılım yüzde 90.2 iken, ikinci turda bu oran yüzde 87.23’e düştü. Kentte 439.887 kişi hem iktidarın hem de muhalefetin çağrısına rağmen sandığa gitmedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.
İzmir’de seçime katılım oranı 14 Mayıs’taki ilk tur seçimine göre; yüzde 3 düşerken Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 67.13, Erdoğan ise yüzde 32.87 oranında oy çıktı.
İlk turda seçimlerine İzmir’de 335 bin 534 kişi katılmazken bu rakam 28 Mayıs seçiminde bu sayı 439 bin 887’ye yükseldi. Tüm çağrılara ve partilerin çalışmasına rağmen 104 bin 353 kişi daha sandığa gitmedi.
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