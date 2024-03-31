İzmir'de seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Tugay ve Dağ ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:00

İzmirliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, İzmir'de seçimi hangi aday kazandı?

İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Cemil Tugay, AKP'den Hamza Dağ, İYİ Parti'den Ümit Özlale, Zafer Partisi'nden Naşit Birgüvi, Vatan Partisi'nden Serhan Bolluk, Saadet Partisi'nden Mustafa Erduran, Yeniden Refah Partisi'nden Cemal Arıkan, ve DEM Parti'den ise Akın Birdal İzmir belediye başkan adayı olarak aday gösterildi.

İZMİR'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

İzmir'de "Cemil Tugay, Hamza Dağ, Ümit Özlale ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

İzmir 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.